Загреб, , 06:24 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6686 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 18 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

К аппаратам ИВЛ подключено 74 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2291.

В Хорватии 238 866 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5399.

Напомним, что ранее, 17 февраля, в Хорватии было подтверждено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 18 смертельных случаев.