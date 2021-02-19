Любляна, , 06:24 — REGNUM В Словении за последние 24 часа подтверждено 872 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 10 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 117 пациентов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 18 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Главный словенский эпидемиолог Бояна Беович скептически рассматривает возможность того, что, помимо вакцин от коронавируса, уже используемых в Словении, также может быть одобрена российская вакцина Sputnik V, оценивая, что процесс утверждения этой вакцины на уровне страны будет значительно более продолжительным и детальным.

В Словении около 182 484 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3755 смертельных случаев.