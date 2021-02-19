Сараево, , 05:46 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 3887 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 13 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 18 февраля.

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Заражение было подтверждено у 266 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 83 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 127 135 случаев заражения коронавирусом и 4962 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 16 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 13 смертельных случаев.