Красноярск, , 03:41 — REGNUM В пятницу, 19 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, снег, временами сильный ветер, на дорогах гололедица, температура воздуха −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:40 на Театральной площади было — 17 °C.

Ночью с 19 на 20 февраля ожидается до −16… −13 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 725 мм рт. ст.

В субботу, 20 февраля, в Красноярске до −16… −12 °C днём и −23… −20 °C ночью, облачно, временами небольшой снег.

В воскресенье, 21 февраля, в Красноярске ожидается до −16… −13 °C, облачно с прояснением, без осадков днём. Ночью — до −21… −19 °C, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 февраля в центральных районах Красноярского края температура воздуха ночью местами −32… −30 °C, на севере −43… −38 °C, в центральных и южных районах днём местами сильный снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.

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