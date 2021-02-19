Пекин, , 02:26 — REGNUM Документальный фильм о победе над абсолютной бедностью будет показан на государственном телеканале Китая CCTV, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.

Сериал производства компании China Media Group представит документальные кадры, отражающие теорию и практику, а также процесс и результат борьбы с бедностью через призму идей и моделей, разработанных властями Китая.

Под руководством Компартии Китая почти 100 млн бедных жителей сельских районов Китая сумели побороть нищету с момента старта кампании по ее искоренения на 18-м Съезде КПК в 2012 году.