Каир, , 02:15 — REGNUM Россия возобновит авиаперелеты на курорты Египта на Красном море 28 марта, заявил египетского глава Управления гражданской авиации Ашраф Новейр агентству Синьхуа.

«Делегация из 17 инспекторов от российского Министерства транспорта недавно приезжали с проверкой на семь дней в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, они оценили меры безопасности в этих двух воздушных гаванях», — заявил он.

При этом член комитета по туризму египетского парламента Хуссейн Хинди назвал возобновление авиасообщения с Россией «позитивным» и «обнадеживающим». Он заверил, что аэропорты Египта соответствуют всем необходимым мерам безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января стало известно о намерении египетских властей на летний сезон 2021 года открыть «безопасные туристические коридоры». В первую очередь эту систему протестируют на курортах на Красном море в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Читайте ранее в этом сюжете: Египет откроет безопасные туристические коридоры