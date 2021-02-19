Гавана, , 01:55 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 923 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 41 688. Также за минувшие сутки в республике скончались еще пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе жертвами осложнений COVID-19 стали 282 человека.

Отмечается, что в настоящее время на Кубе числится 5098 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 62 пациента находятся в реанимации, из них 40 в тяжелом и 22 в критическом состоянии.

По-прежнему большая часть зараженных приходится на кубинскую столицу Гавану. Также зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 в провинции Сантьяго-де-Куба.