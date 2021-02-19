Тегеран, , 07:19 — REGNUM 18 февраля пресс-секретарь иранской штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси заявил, что в стране был зарегистрирован 21 случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, впервые обнаруженным в Великобритании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«На данный момент по стране от нового штамма COVID-19 погибло четыре иранца», — сказал Раиси. Он отметил, что пациенты, инфицированные новым мутационным вирусом, родом из провинций Тегеран, Альборз, Казвин и Хузестан.

пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 80 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 264.

Иранский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями обнародовал детали программы вакцинации от COVID-19, согласно которой в течение года 60 миллионов иранцев получат 120 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции.