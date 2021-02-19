Асунсьон, , 01:41 — REGNUM Первая для Парагвая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставлена в парагвайскую столицу Асунсьон. Об этом 18 февраля сообщил минздрав республики на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Вакцинацию этим препаратом начнут с медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парагвайский лидер Марио Абдо Бенитес выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поставки в Парагвай вакцины «Спутник V». О договоренностях между странами по поводу закупки препарата стало известно 4 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Парагвая поблагодарил Путина за поставки вакцины от COVID-19