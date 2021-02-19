Пекин, , 01:39 — REGNUM Столица Китая стала центром притяжения туристов во время празднования Китайского Нового года, куда съехалось 6,63 млн гостей, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего числа визитов, которое выросло на 3,2% в годовом исчислении, более 1,72 пришлось на прибывших из других регионов Китая. Они принесли городу 2,67 млрд юаней выручки, что в 1,8 раза больше в годовом исчислении.

По данным муниципального бюро культуры и туризма, за праздники с 11 по 17 февраля, выручка туристической сферы города достигла 4,25 млрд юаней (около $658 млн), что в 2,9 раза больше в годовом исчислении.

Центральные торгово-туристические улицы города Ванфуцзин и Цяньмэнь были в числе самых посещаемых мест на праздники, приняв 895 тыс. и 624 тыс. гостей соответственно. Напомним, Китайский Новый год выпал в этом году на 12 февраля.