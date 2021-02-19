Пекин, , 01:22 — REGNUM Министерство образования КНР потребовало от детских учреждений, детских садов и начальных школ по всей стране проверить сертификаты вакцинации детей перед их приемом, сообщает агентство Синьхуа.

Целью проверки являются записи о вакцинации как вновь поступающих, как и переходящих в другие образовательные учреждения детей, говорится в постановлении, совместно выпущенном Министерством образования и Национальной комиссией здравоохранения КНР.

Проверка должна завершиться в течение 30 дней после поступления ребенка в образовательное учреждение. Ревакцинация, если она необходима, должна быть задокументирована.

По утверждению ведомств, эти меры принимаются для повышения уровня охвата вакцинацией детей, имеющих право на вакцинацию, усиления профилактики инфекционных заболеваний, а также улучшения качества борьбы с ними в детских учреждениях и школах.