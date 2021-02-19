Штат Калифорния, США, , 01:10 — REGNUM Федеральный суд южного округа штата Калифорния (США) перенёс слушания по вопросу вынесения приговора гражданину России Кириллу Фирсову, обвиняемому в киберпреступлениях, на май. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Ранее ожидалось, что вопрос о вынесении приговора будет рассмотрен 12 апреля.

В январе этого года Фирсов согласился на сделку со следствием и признал свою вину в киберпреступлениях, совершённых на территории США. По версии американских правоохранителей, с 2013 года гражданин России администрировал сайт, на котором продавалась украденная информация о банковских картах и другие персональные данные.

Ранее адвокат «русского хакера» сообщал, что суд может приговорить обвиняемого к уже отбытому сроку и освободить из-под ареста.

Читайте также: В США добились признания от «русского хакера» Кирилла Фирсова

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты «русского хакера» Фирсова рассчитывают на его освобождение в США