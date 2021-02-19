Штат Калифорния, США, 19 февраля 2021, 01:10 — REGNUM Федеральный суд южного округа штата Калифорния (США) перенёс слушания по вопросу вынесения приговора гражданину России Кириллу Фирсову, обвиняемому в киберпреступлениях, на май. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Ранее ожидалось, что вопрос о вынесении приговора будет рассмотрен 12 апреля.
В январе этого года Фирсов согласился на сделку со следствием и признал свою вину в киберпреступлениях, совершённых на территории США. По версии американских правоохранителей, с 2013 года гражданин России администрировал сайт, на котором продавалась украденная информация о банковских картах и другие персональные данные.
Ранее адвокат «русского хакера» сообщал, что суд может приговорить обвиняемого к уже отбытому сроку и освободить из-под ареста.
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