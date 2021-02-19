Загреб, , 01:08 — REGNUM Возможность отмены с 1 марта некоторых карантинных ограничений, действующих в Хорватии из-за ситуации с коронавирусом, изучают власти страны. Об этом заявил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович, 18 февраля передает телеканал «HRT 1».

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По его словам, это этот шаг будет сделан в случае улучшения эпидемиологической обстановки в республике. Глава правительства отметил, что в настоящий момент Хорватия находится на третьем месте в ЕС по уровню носителей SARS-CoV-2 после Дании и Финляндии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Хорватии возобновили свою работу спортзалы, игорные заведения, школы иностранных языков и детские кружки. Кроме того, предприятиям общепита разрешили продавать напитки и еду на вынос.

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