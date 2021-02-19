Париж, , 00:51 — REGNUM Фестивали с количеством зрителей не более 5 тыс. человек собираются разрешить с конца весны 2021 года власти Франции. Об этом 18 февраля заявила французский министр культуры Розлин Башло в эфире телеканала BFM.

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Она отметила, что для этого организаторы мероприятий должны обеспечить сидячие места для всех присутствующих, а также соблюдение ряда санитарных правил, таких как социальная дистанция и ношение защитных масок.

Башло добавила, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки лимит участников фестивалей может быть увеличен. Планируется, что в таком формате мероприятия будут проводиться до конца лета.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти Франции увеличили с семи до десяти дней продолжительность периода самоизоляции для носителей коронавирусом, а также лиц, находившихся с ними в контакт.

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