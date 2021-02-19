Кито, , 07:19 — REGNUM Через 11 дней после начала президентских выборов в Эквадоре, все еще не ясно, кто поборется с первым по количеству голосов кандидатом Андресом Араусом во втором туре, пишет 18 февраля BBC.

Разница между вторым и третьим кандидатами была столь мала, что оба потребовали пересчитать голоса.

Однако члены избирательной комисси не смогли договориться по поводу того, разрешить пересчет голосов или нет.

Глава избирательной комиссии Диана Атамаинт позже написала в Twitter, что несколько чиновников «покинули собрание без каких-либо объяснений», оставив комиссию без достаточного количества голосов, чтобы принять решение за или против пересчета первого тура. Из-за этого выборы были «заморожены».

Организация американских государств (ОАГ) выразила беспокойство по поводу задержки результатов голосования и призвала власти Эквадора «предоставить гарантии честных и прозрачных выборов».

Как ранее писало ИА REGNUM, на первом месте по числу голосов избирателей находится Андрес Араус, представляющий левоцентристскую коалицию «Союз ради надежды». За него проголосовали 31,5% избирателей. Его ближайший соперник Яку Перес из левого «Движения за многонациональное единство Пачакутик» набрал 20,04% голосов. Третье место занял бывший банкир Гильермо Лассо, кандидат от правоцентристского «Движения КРЕО», он набрал 19,97% голосов.

Второй раунд назначен на 11 апреля.