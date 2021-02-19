Париж, , 00:09 — REGNUM В эти выходные во Франции ожидается теплая и солнечная погода, в Париже температура возможно поднимется до 18 градусов. В связи с тем, что количество заражений коронавирусом во Франции не уменьшается, исполнительная власть опасается массовых собраний французов и предусматривает усиленный контроль. Об этом 18 февраля сообщает Le Parisien.

«В субботу и воскресенье будет 19 градусов в Париже и 20 градусов на Лазурном берегу. В 18:30 будет светло, это начинает немного раздражать людей», — беспокоится премьер-министр Жан Кастекс.

Погодные условия и удлиняющийся световой день благоприятствуют проведению досуга на свежем воздухе, по этой причине правительство опасается массовых скоплений людей, угрожающих распространением коронавируса.

Правительство очень серьёзно относится к потенциальным рискам. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен посоветовал полиции Парижа и жандармерии в грядущие выходные усилить контроль за соблюдением комендантского часа.

Напомним, на всей территории Франции в связи с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-19 действуют внутренние ограничения, в частности комендантский час с 18:00 до 6:00 утра.