Андалусия, Испания, , 00:12 — REGNUM В связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции правительство автономного сообщества Андалусия ужесточило карантинные ограничения для отдельных муниципалитетов. Об этом сообщила газета El Mundo.

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19 февраля с 0:00 будет закрыт въезд в 132 муниципалитета, где уровень заражения коронавирусом за последние 14 дней превышает 500 случаев на 100 000 жителей. В то же время подчеркивается, что неделю назад таких муниципалитетов насчитывалось на 161 больше.

Для 132 муниципалитетов власти региона также предписали закрыть все торговые точки, кроме аптек и продовольственных магазинов, в случае если уровень заражения за последние 14 дней будет составлять 1 000 случаев на 100 000 жителей.

По данным журналистов, под данные ограничения подпадут 23 из 132 муниципалитетов. Новые меры по борьбе с распространением коронавируса будут действовать в течение следующей недели.

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