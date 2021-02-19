Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM Стадиона «Олимп-2», расположенный на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону, переименуют в честь легендарного земляка Виктора Понедельника. Об этом в телеэфире сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Я Виктора Понедельника знал неплохо и достаточно давно ещё до работы губернатором области. Я считаю, что это достойный и великий футболист. <…> Документ буквально сегодня-завтра может оказаться уже на подписи. Именем Понедельника мы назовем стадион, который сегодня называется «Олимп-2». Стадион будет называться «Олимп» имени Виктора Понедельника», — сказал губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время объект находится на реконструкции.

Напомним, Виктор Понедельник скончался 5 декабря на 84-м году жизни. Он был чемпионом Европы по футболу 1960 года и автором победного гола в финале того турнира. Ранее общественники выступили с предложением назвать стадион «Ростов Арена» в честь легендарного футболиста.

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