Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Центр по контролю и профилактике заболеваний США обнародовал данные по поводу вакцинации населения от COVID-19 по состоянию на 18 февраля. Как оказалось, около 57,7 млн доз вакцины от коронавируса было распространено по всей стране. Об этом пишет CNN.

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В сообщении указано, что уже 57 737 767 дозы вакцины от COVID-19 были выданы населению, что составляет примерно 79% от выделенных государством 73 377 450 доз.

Более 41 млн американцев уже получили как минимум одну дозу вакцины, и около 16 млн человек были вакцинированы полностью.

Как писало ранее ИА REGNUM, в США за последние сутки заражение коронавирусом выявлено у более чем 68,4 тыс. человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, с начала пандемии в США выявлено более 27 827 801 млн случаев заражения, из которых более 419 717 привели к смерти пациентов.