Ижевск, , 23:40 — REGNUM С 18 февраля роддом №5 Городской клинической больницы №2 в Ижевске возобновил плановый режим работы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Теперь учреждение будет принимать рожениц без коронавирусной инфекции и подозрения на нее. Палаты, родильные залы и другие помещения были должным образом продезинфицированы.

При этом роддом сохранит 15 коек в специализированном отделении, которое будет принимать на лечение и роды женщин с подтвержденным коронавирусом и подозрением на наличие инфекции. Отделение полностью изолировано от остальных помещений больницы, имеет отдельный вход и родильный зал.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время коечный фонд для инфекционных пациентов в Удмуртии составляет 1411 мест. При этом лечение в стационарах на данный момент проходят 949 пациентов с коронавирусом и пневмонией.