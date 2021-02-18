Саранск, , 23:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 февраля, прививки от коронавируса получили около 26 тыс. человек. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба республики.

Всего в регион до настоящего момента поступило 33 тыс. доз вакцина от коронавируса.

Также стабилизировалась ситуация с поставкой лекарств в аптечные сети. По ряду позиций в государственных аптеках Мордовии сформировался не трехмесячный, а двухгодичный запас.

Однако сейчас есть некоторые трудности со льготным лекарственным обеспечением. Врио главы Мордовии Артем Здунов поручил региональному минздраву срочно исправить ситуацию и держать ее на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля сообщалось, что регион вышел на второе место среди субъектов РФ по темпам вакцинации населения от коронавируса. Кроме того, в республике ведется лабораторный мониторинг эффективности вакцины. В исследованиях приняли участие 253 жителя республики.

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