Москва, , 23:24 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел открытую дискуссию на тему: «Губернаторы новой волны: от доверия — к результату».

В мероприятии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Калужской области Владислав Шапша, начальник управления региональных компетенций АНО «Диалог» Андрей Цепелев, директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В начале февраля президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом указано доверие жителей региона к власти. Участники дискуссии обсудили, каким политикам больше доверяют, готова ли власть на местах быть открытой, а также точки роста доверия.

Дарья Кислицына отметила, что сегодня доверие жителей является абсолютной необходимостью для власти и основой ее легитимности.

«Реакция на основные запросы жителей способствует росту доверия к власти в целом. Это хорошо видно на примере регионов, где губернаторы новой волны включают лучшие социальные практики в свою политику развития субъекта. Вторым определяющим фактором в формировании доверия к власти является близость к людям. Люди в первую очередь доверяют тем, кто близок им — родственникам, друзьям — тем, кто понимает их и разделяет их проблемы, с кем нет дистанции в коммуникации. Успешные примеры сочетания этих двух формул доверия демонстрируют губернаторы новой волны», — подчеркнула Дарья Кислицына.

На основе мониторинга ЭИСИ также были представлены лучшие практики «губернаторов новой волны», способствующие росту доверия (поддержка семей с детьми, молодежи, врачей и развитие медицины и др.), а также практики, связанные с открытостью региональной власти (современные способы коммуникации, новые площадки для диалога с жителями, снижение административных барьеров, вовлечение граждан в управление).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, концепция «губернаторов новой волны» была представлена ЭИСИ в декабре 2020 года. В докладе авторы выделили три ключевых черты таких губернаторов: эффективные управленцы, близкие к людям и решают проблемы. В рамках исследования были выделены ТОП-10 губернаторов, которые более верно соответствуют этому понятию. Среди них Антон Алиханов (Калининградская область), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Вячеслав Гладков (врио губернатора Белгородской области), Александр Моор (Тюменская область), Владислав Шапша (Калужская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Алексей Текслер (Челябинская область).

Владислав Шапша отметил, что для повышения уровня доверия к власти важна постоянная коммуникация с жителями и честность. По его словам, во время пандемии часто приходилось принимать непопулярные решения. Но через искреннее общение с людьми удавалось показать правильность тех или иных действий и заручиться поддержкой людей. Губернатор Калужской области отметил, что искренность власти помогает в решении актуальных проблем региона.

«Совсем недавно мы столкнулись с самым сильным снегопадом за 50 лет, люди ждали от власти мгновенной реакции, чудесной. Чтоб снег этот испарился. Но мы должны быть честными и по отношению к людям, и по отношению к себе. Исходя из наших ресурсов, можем ли решить проблему в течение одного дня, двух дней? Нет. Мы об этом честно сказали. Пришлось самому с лопатой выйти», — рассказал губернатор.

Владислав Шапша добавил, что таким образом показал жителям, что каждый может выйти и расчистить свой двор или парковочное место.

«Наверное, это все и есть ткань доверия — когда ты делаешь то, что считаешь правильным, и искренне объясняешь это людям. И главное, чтобы слова не расходились с делом», — сказал Владислав Шапша.

Михаил Развожаев отметил, что в первую очередь нужно быть собой в диалоге и взаимодействии с жителями региона: «Важно — быть максимально естественным. Все форматы, которые придумываются специально, чтобы показать свою близость и непосредственность, часто становятся похожи на сюжет сериала «Домашний арест» про губернатора, который хотел казаться тем, кем не является. Такие истории точно не вызывают доверия. Это не работает, не приносит результат и разрушает доверие. Важно оставаться тем человеком, какой ты есть».

Глава региона также рассказал об опыте коммуникации с жителями Севастополя.

«Кроме социальных сетей, которым я уделяю большое количество времени, чтобы ознакомиться с комментариями и потом дать поручения, я также считаю важным проводить прямые эфиры на местном телеканале. Они также дублируются в социальные сети. Тут же в онлайне отвечают на вопросы главы департамента, я лично отвечаю на вопросы и даю поручения. Стараюсь делать это еженедельно… Здесь все площадки хороши. Главное — неформальный подход и результат, который ожидают после коммуникации», — отметил Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что показатель доверия к такой форме коммуникации — растущее число обращений.

«И то, что все больше людей приходят на эти площадки, говорит о том, что они верят в возможность донести свою проблему и получить результат», — заключил он.

Александр Мооробозначил «формулу доверия». По его словам, доверие состоит из нескольких аспектов — участие, диалог и результат.

«Если говорить о доверии между властью и жителями, в первую очередь доверяют губернатору — власть персонифицирована. Если после диалога и обратной связи изменений нет, то доверие теряется», — считает Александр Моор.

Александр Моор подчеркнул важность прямых эфиров как способа коммуникации и рассказал, как они повлияли на доверие к власти в непростое время на старте пандемии, и смогли снизить градус напряжения в обществе: «Год назад мы принимали борт из Уханя эвакуированных граждан России и других государств. Была очень высокая волна негатива. На 3−4 день мы провели прямую линию, в которой я изложил подходы — почему было принято такое решение, что нами было сделано и свою личную оценку как человека, у которого семья в этом регионе. Одномоментно мою прямую линию смотрели 750 000 человек — это половина населения Тюменской области. В итоге, все закончилось хорошо и благополучно».

Также губернатор прокомментировал новые способы коммуникации и приглашение в социальную сеть ClubHouse: «Действуем исключительно прагматически. Если появится новый канал и хороший способ коммуникации, и он будет воcприниматься моими земляками, тогда да. Просто хайпануть — не наш метод».

Владимир Солодов отметил, что главы регионов вынуждены стартовать вситуации тотального недоверия, когда общество настроено очень негативно.

«Люди отвыкли доверять и отвыкли воспринимать сложную правду. На нас большая ответственность по последовательной, поэтапной работе по восстановлению доверия», считает спикер.

При этом губернатор Камчатского края отметил риск переноса зоны принятия профессиональных решений в общественное голосование, так как зачастую решение сложных вопросов требует непопулярных решений. А также риск завышенных ожиданий. Люди хотят результат сразу, а не через 2−3 года. И тут важны разъяснения со стороны власти. Для повышения доверия важен не только сам факт достижения результата, а вовлечение в него жителей, подчеркнул Владимир Солодов.

«Важно вовлекать жителей, показать, что многие социальные вопросы мы можем решать вместе. Вовлеченность в решение городских проблем не менее важна, чем сам результат, которого мы достигаем. Большая проблема для Петропавловска-Камчатского — это огромное количество автомобильных шин. Попытки их вывезти в прошлые годы не приводили к сколько-нибудь значимому результату. В этом году мы запустили простую историю — давали людям по 100 рублей за сданную покрышку. И люди за 3 дня собрали 23 000 покрышек, и город очистился за считанные дни. Просто потому, что мы дали возможность людям самим заняться очисткой своего города», — отметил Владимир Солодов.

Андрей Цепелев оценил соцсети губернаторов новой волны. Эксперт отметил, что во многих регионах страницы губернаторов в социальных сетях — главные медиа с большим числом подписчиков. Андрей Цепелев выделил удачные практики из соцсетей губернаторов: живой язык, личный контент — фотографии с семьей, студенческие годы и т.д., личные ответы в комментариях и элементы «новой искренности» — когда губернатор проверяет результат не по мнению чиновников, а по «обратной связи» от жителей региона.

«Это не набор каких-то манипулятивных инструментов, политтехнологических фишек, потому что люди быстро считывают неискренность. Высокие показатели по аккаунтам мы видим у глав регионов, которые действительно хотят слышать мнение граждан, открыты для людей, которые используют соцсети как инструмент работы с жителями… Мне бы очень хотелось, чтобы через несколько лет каждый глава муниципального района вел аккаунты настолько же здорово, как это делают присутствующие губернаторы новой волны», — заключил Андрей Цепелев.

Виктор Потуремский выделил три основных фактора формирования доверия граждан к власти: «Деятельность — это ресурс, компетентность, результат. Второй фактор — коммуникации. Здесь важны открытость, активность, модальность, то есть насколько губернатор является поставщиком позитивной информации, и образ губернатора. И, безусловно, это социально-психологические факторы: социальное самочувствие, запросы жителей в сторону власти, потребности, ценности и социальные конфликты. Последние являются факторами, дестабилизирующими доверие».

В заключение эксперты ЭИСИ единодушно подчеркнули, что тема доверия жителей к региональной власти является содержательной, многогранной и требует дальнейшей дискуссии и изучения. В частности, в самое ближайшее время ЭИСИ проведет мероприятие с участием первых лиц регионов в новой социальной сети ClubHouse.