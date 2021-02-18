Элиста, , 23:13 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано две смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 февраля.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 285 летальных исходов среди пациентов, госпитализированных с осложнениями от коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 18 тыс. 609 человек. Выписаны с выздоровлением почти 17,5 тыс. пациентов.

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