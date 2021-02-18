Элиста, , 23:10 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 46 носителей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 февраля.

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Число госпитализированных ковид-пациентов в инфекционные стационары возросло до 600 человек. 115 человек находятся в госпиталях для долечивания, 23 пациента — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаётся 4 тыс. 61 житель республики.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Калмыкии достигло 18 тыс. 609 человек. Справились с инфекцией 17 тыс. 494 пациента.

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