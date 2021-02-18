Вашингтон, , 23:07 — REGNUM В США пытаются выяснить причины 23 случаев смерти людей, прошедших через вакцинацию от коронавируса, сообщает 18 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Речь идет о летальных исходах после вакцинирования в штате Нью-Йорк. На данный момент связь между смертью людей и прививками от коронавируса не установлена.

Кроме этих 23 случаев уже известно о нескольких сотнях фактов побочных эффектов вакцинирования.

«Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк», — цитирует слова собеседника агентство.

Напомним, в США вакцинация от коронавируса осуществляется при помощи препаратов Moderna и Pfizer/BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года штат Нью-Йорк был одним из эпицентров эпидемии коронавируса, когда в штате в среднем за сутки умирало не менее 700 человек.

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