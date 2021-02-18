Рим, , 21:26 — REGNUM Италия должна ставить перед собой задачу самостоятельно производить сложные продукты вроде вакцины от коронавируса, заявил в четверг, 18 февраля, лидер леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.

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Пандемия показала, насколько может быть велик спрос, констатировал политик.

В 2020—2021 годах ряд исследовательских центров Италии работали над потенциальными вакцинами. Граждан Италии при этом прививают вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 18 февраля, в Италии умерли 94 887 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 369). Число подтвержденных носителей выросло на 13 762 (днем ранее — на 12 074). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 765 412 — более 4,5% населения страны. В настоящее время заражены 384 501 человек — на 4363 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 311 743 человека (за день этот показатель вырос на 7972), что составляет 2,18% населения Италии.