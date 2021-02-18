Женева, Швейцария, , 21:08 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 363 654 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9619 больных COVID-19. Об этом сообщает 18 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Всего за период с начала пандемии в мире выявлено уже 109 594 835 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 2 424 060 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 348 150 случая заболевания и 8251 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.