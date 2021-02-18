Париж, , 21:10 — REGNUM Во Франции период самоизоляции для больных коронавирусом и лиц, вступавших с ними в контакт, был продлен с семи до десяти дней. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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Министр объяснил введение этой меры ростом числа заражений новыми штаммами SARS-CoV-2.

«Мы еще не выиграли битву против COVID-19. Мы все еще должны держаться вместе, чтобы действительно победить вирус. Следующие недели станут решающими», — заявил Веран.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Николя Саркози вакцинировался от коронавируса в военной больнице Перси в коммуне Кламар департамента О-де-Сен.

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