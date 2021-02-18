Москва, , 20:36 — REGNUM Вопрос поставок в Мексику российской вакцины от коронавируса «Спутник V» обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом Касаубоном, сообщили 18 февраля в пресс-службе МИД РФ.

Коробки с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе телефонных переговоров, инициированных Мехико, Лавров и Касаубон обсудили ряд важных вопросов двусторонних отношений.

«В ходе беседы внимание также было уделено тематике практического взаимодействия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, поставкам в Мексику российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Мексику доставили первую партию вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в двадцатых числах этого месяца ожидается первая поставка «Спутника V» в Мексику. Мексиканцев уже начали прививать британско-шведской вакциной AstraZeneca.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мексики назвал сроки поставки «Спутника V» в страну