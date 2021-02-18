Сыктывкар, , 20:19 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба и заместитель председателя республиканского правительства Игорь Булатов теперь бесплатно могут ездить в командировки с комфортом — согласно новому постановлению правительства, им будет положено полное возмещение затрат на покупку билетов бизнес-класса.

Напомним, в 2015 году власти Коми приостановили действие документа, согласно которому чиновникам из бюджета возмещали затраты на покупку командировочных билетов. Ограничение сохранили и на текущий год, но сделали исключение для двух человек — главы республики и зампреда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми ранее заявил, что республика потерпела экономический крах.