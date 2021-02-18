Москва, , 21:06 — REGNUM Скандал между клиентом и сотрудниками одного из ресторанов в Днепре (Украина), которые отказались обсуживать гражданина на украинском языке, вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою позицию 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Есть же мужественные люди!», — пишет Виктория Б.

Многие пользователи поддержали сотрудников ресторана. По их видению, они отстояли своё право разговаривать на русском языке. Тем не менее, нашлись те, кто отметил, что ситуация выглядит неоднозначно.

«Ситуация не ясная. Возможно, обе отличились. Правда посередине. Но, работая в стране и тем более, работая с клиентами этой страны, язык обязаны знать. В этом официантка не права. Другое дело, что клиентка, возможно, нарочито сделала из мухи слона», — поделился своим мнением Владимир Ю.

Некоторые комментаторы считают, что всему виной неблагоприятная социальная атмосфера в Украине, которая заставляет граждан враждовать между собой из-за пустяков.

«Спора нету языки нужно знать, но возникают индивидуальные конфликтные ситуации и сталкиваются между собой люди, тем самым нагнетают обстановку на этой почве. Насколько мне известно, в Европе таких конфликтов нет. Пора образумиться в первую очередь человеческие отношения. На сегодняшний день в любой стране существуют более насыщенные проблемы. Не становитесь из-за языка врагами», — написал Юрий К.

Нашлись и те граждане, которые напомнили историю Днепра, которая относит его к планам Российской Империи по расширению своего влияния в Восточной Европе.

«Днепр это был бывший Екатеринослав заложенный Екатериной 2 как третья столица после Москвы и Санкт-Петербурга», — написал Сергей У.

Напомним, 17 февраля украинский портал «49 000» опубликовал материал, согласно которому в Днепре произошел скандал после того, как официантка отказалась обслуживать клиентку на украинском языке.