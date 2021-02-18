Бишкек, , 20:09 — REGNUM Спецслужбы Киргизии арестовали местного жителя, выдававшего себя за сотрудника госкомитета нацбезопасности республики и выманивавшего крупные суммы денег у граждан под предлогом трудоустройства в крупные компании.

Также, по словам пострадавших, 26-летний уроженец Иссык-Кульской области неоднократно хвастался прямой связью с членами преступных группировок.

У задержанного изъяли два служебных удостоверения работника аппарата республиканского парламента, пропуск в здание парламента и печать с оттисками парламента, фальшивые автономера российской и дипломатической регистрации.

Помимо этого у него нашли фотографии, на которых он запечатлен в форменной одежде сотрудника ГКНБ, и визитную карточку руководителя госавтоинспекции с личной подписью.

Против лжесотрудника спецслужб возбудили уголовное дело по статье «Подделка документов». Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и шести месяцев до пяти лет.