Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве начался приём заявок на участие в новом сезоне конкурса «Покажи Москву!». Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В рамках конкурса жителям города предлагается рассказать о любимых местах своего района и составить авторский туристический маршрут по нему. Авторов лучших экскурсий 18 апреля наградят дипломами от Мостуризма и дополнительными призам.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта «Активный гражданин». Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта», — заявила Сергунина.

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