Челябинск, , 19:28 — REGNUM Задержанный в Челябинской области высокопоставленный сотрудник полиции арестован. Такую меру пресечения ему избрал суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотруднику одного из подразделений областного главка МВД России вменяют получение взятки и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следователи полагают, что преступление было совершено в 2005—2012 годах. В частности, он получил квартиру в обмен на отказы в возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества с недвижимостью.

Суд отправил его в СИЗО до 17 апреля. На заключении под стражу настояло обвинение.

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