Тюмень, , 19:22 — REGNUM На жителей Тюменской области, нарушивших со 2 апреля по 31 декабря 2020 года антиковидные требования Роспотребнадзора, наложено 330 штрафов на общую сумму 11 млн рублей. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Галина Шарухо.

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Причём восемь миллионов рублей нарушителями уже уплачены. Кроме того, за нарушение в пандемию требований Роспотребнадзора, приостанавливалась деятельность 114 предприятий.

Галина Шарухо напомнила, что в регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах и городском транспорте, а также запрет на работу ночных клубов и дискотек после 23:00.