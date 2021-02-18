Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Представители полиции Вашингтона сообщили конгрессменам, что ограждение вокруг Капитолия должны остаться еще на несколько месяцев, потому что опасность для законодателей не миновала, пишет 18 февраля Associated Press со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Представители столичной полиции предложили оставить выставленные вокруг Капитолия ограждения до сентября, отчасти из-за того, что следователи продолжают обнаруживать новые угрозы в адрес законодателей и Капитолия.

Степень угроз и их потенциал к реализации варьируются, но полиция постоянно отслеживает в сети переписку экстремистских группировок, обсуждающих новые протесты в Вашингтоне.

Напомним, что временное ограждение также было установлено вокруг Белого дома еще в 2020 году — летом вокруг площади Лафайет-сквер в связи с протестами в Вашингтоне и осенью, за день до выборов президента США, в связи с возможными беспорядками.

Как ранее писало ИА REGNUM, администрация США планирует демонтировать ограждения вокруг Белого дома после стабилизации ситуации, она должна стать безопасной для руководства страны.