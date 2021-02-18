Москва, , 18:57 — REGNUM Письмо в Госдуму от представителей партии «Коммунисты России», в котором они попросили принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 18 февраля в социальной сети Facebook.

«Один пухнет от богатства, а тысячи людей живут без воды, газа, электричества», — пишет Алла К.

Многие пользователи считают совершенно несправедливой ситуацию, когда один человек обладает состоянием в $30 млрд. Граждане уверены, что Потанин должен платить персональный налог.

«Вся страна «Норникель» строила, а к корыту быстрее всех добежал один», — считает Александр Т.

Некоторые комментаторы указали на то, что не только Потанин имеет в России огромный капитал. Граждане считают, что персональный налог необходимо вводить против всех богачей.

«А чего с одного Потанина? У нас таких сверхбогатых, «эффективных» для страны богачей, только официально более сотни. А ещё тысячи помельче рангом, но тоже наживших и наживающих состояния не трудом праведным. Но только подобные предложения так и останутся предложениями», — написал Валерий Ю.

Нашлись и те, кто оказался не согласен с подобной позицией. Граждане уверены, что те богатства, которые принадлежат Потанину, на самом деле, постоянно работают на его предприятия и обеспечивают рабочими местами простых граждан России.

«Вы думаете, что все деньги в чемоданах или в банках?! В предприятиях, в работе, которые вновь приносят доходы и вновь вкладываются в производство. Если этого не делать, быстро всё загнётся!», — поделился своим мнением Юрий Б.

Напомним, 16 февраля лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Говорит Москва» заявил о том, что его политическая сила направила в Госдуму письмо, в котором попросила принять специальный закон о персональных налогах для бизнесмена Владимира Потанина.