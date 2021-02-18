Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Министерство юстиции США признало канадца из Миссиссоги Галеба Оломари виновным в отмывании денег для северокорейских хакеров, укравших более $1,3 млрд, пишет 18 февраля The Canadian Press.

В обвинительном заключении минюста США сообщается, что Оломари занимался отмыванием денег, которые были украдены хакерами у нескольких американских банков и голливудской компании.

«Оломари признал свою вину, и теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения», — заявил Джон Демерс, помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности.

Сам обвиняемый сообщил, что «вся государственная система Северной Кореи основана на киберпреступности» и что «используя клавиатуру и мышь, страна грабит банки по всему миру».

Напомним, что 17 февраля минюст США признал виновными Джона Чака Хека, Кима Ира и Пака Чина Хека, которые, якобы работая для служб военной разведки Северной Кореи, украли криптовалюту и денежные средства на сумму в $1,3 млрд.

Также сообщается, что эти трое якобы работают не только на правительство Северной Кореи, но время от времени на Китай и Россию.