Вашингтон, 18 февраля 2021, 18:41 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в мире отметку в 110 млн, сообщает 18 февраля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику пандемии в США.
По данным университета, на сегодняшний день во всем мире коронавирусом заражены 110 024 593 человек, из которых 2 432 825 умерли от последствий инфицирования.
Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года официально признала вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
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