Стокгольм, , 18:55 — REGNUM В настоящее время Швеция находится в крайне уязвимом положении, поскольку риск третьей волны пандемии велик как никогда. Об этом премьер-министр Стефан Лёвен заявил на пресс-конференции 18 февраля.

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«Этот вирус не признает никаких границ», — заявил политик.

Никаких новых ограничений правительство Швеции пока вводить не будет — но только пока. Однако, по словам премьер-министра Лёвена, вскоре это может измениться.

«Швеция находится в уязвимом положении. Во многих местах растет число случаев заболевания COVID-19. По оценке Агентства общественного здравоохранения, существует значительный риск третьей волны. Мы должны относиться к этому серьезно», — заявил Лёвен.

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