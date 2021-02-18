Белград, , 18:34 — REGNUM Новым патриархом Сербской православной церкви 18 февраля был выбран митрополит Загребацко-Люблянский Порфирий.

Конверт с именем митрополита Порфирия вытащил из евангелия 90-летний монах Матей из сербского монастыря Сисоевац. Кроме имени митрополита Профирия, в евангелии находились конверты с именами еще двух епископов, которые получили больше всего голосов Священного архиерейского собора — епископа Бачского Иринея и епископа Банялукского Ефрема, передает телеканал РТС.

Церемония возведения митрополита Порфирия на патриарший престол пройдет в ближайшие дни в Соборном храме в Белграде.

Напомним, что предыдущий патриарх Сербский Ириней скончался от последствий коронавирусной инфекции в ноябре 2020 года.