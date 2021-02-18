Ростов-на-Дону, , 18:24 — REGNUM Надвигающийся снегопад мобилизовал коммунальные службы Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 18 февраля.

«Администрацией приняты меры по информированию всех коммунальных служб об изменении погодных условий. Разработан порядок работы дежурных бригад, проведена проверка наличия и работоспособности технических средств, обновлены запасы противогололедных материалов для оперативного проведения превентивных мероприятий», — уточнили в мэрии.

Коммунальные бригады будут нести дежурство на 57 участках, в том числе особо опасных. Подготовлено более 200 единиц спецтехники. Также есть резерв машин на случай ухудшения погодных условий.

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