Липецк, , 18:01 — REGNUM В Липецкой области значительно сократилось число заразившихся COVID-19, в последние две недели в регионе относительно стабильная обстановка. Как сообщает ИА REGNUM, об этом речь шла на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое 18 февраля в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона Игорь Артамонов.

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В связи со снижением уровня заболеваемости продолжается поэтапное сокращение числа коек в инфекционных госпиталях и возвращение стационаров к профильной деятельности. 19 февраля начнет работу хирургический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». Был полностью освобожден от пациентов инфекционный госпиталь в поселке Матырский, а с 1 марта там будет работать в прежнем режиме терапевтический стационар, откроются кардиологическое и неврологическое отделения, а также отделение реабилитации.

В регионе продолжают функционировать пять инфекционных госпиталей общей мощностью 1480 коек. Свободно 26% коек. На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 433 человека. Больным выписано 23,4 тыс. рецептов на общую сумму около 15,7 млн рублей. Обеспечен нормативный охват населения ПЦР-тестированием. На 17 февраля он составил 208,8 на 100 тыс. жителей.

Игорь Артамонов отметил, что снижающееся число заболевших внушает пока еще сдержанный оптимизм.

«Надеемся, что нового всплеска инфицированных не будет, но резко сокращать количество коек в инфекционных госпиталях пока не планируем. И некоторые ограничения на массовые мероприятия в регионе еще продолжают действовать. Мы внимательно прислушиваемся в этом вопросе к рекомендациям главного санитарного врача по Липецкой области. И продолжаем массовую вакцинацию для выработки у населения устойчивого иммунитета к COVID-19», — подчеркнул Игорь Артамонов.

В регион к 18 февраля было поставлено 46 тыс. 432 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привиты однократно 38 тыс. 555 человек, двукратно — 16 тыс. 44. К прививочной кампании привлечены все взрослые поликлиники области. Развернуто 29 пунктов вакцинации, создано 26 мобильных бригад. Для формирования списков липчан, подлежащих вакцинации, обеспечена запись с использованием региональной Единой диспетчерской службы, портала госуслуг и в поликлиниках по месту жительства.