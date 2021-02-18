Липецк, 18 февраля 2021, 18:01 — REGNUM В Липецкой области значительно сократилось число заразившихся COVID-19, в последние две недели в регионе относительно стабильная обстановка. Как сообщает ИА REGNUM, об этом речь шла на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое 18 февраля в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона Игорь Артамонов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
В связи со снижением уровня заболеваемости продолжается поэтапное сокращение числа коек в инфекционных госпиталях и возвращение стационаров к профильной деятельности. 19 февраля начнет работу хирургический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». Был полностью освобожден от пациентов инфекционный госпиталь в поселке Матырский, а с 1 марта там будет работать в прежнем режиме терапевтический стационар, откроются кардиологическое и неврологическое отделения, а также отделение реабилитации.
В регионе продолжают функционировать пять инфекционных госпиталей общей мощностью 1480 коек. Свободно 26% коек. На амбулаторном лечении находятся 2 тыс. 433 человека. Больным выписано 23,4 тыс. рецептов на общую сумму около 15,7 млн рублей. Обеспечен нормативный охват населения ПЦР-тестированием. На 17 февраля он составил 208,8 на 100 тыс. жителей.
Игорь Артамонов отметил, что снижающееся число заболевших внушает пока еще сдержанный оптимизм.
В регион к 18 февраля было поставлено 46 тыс. 432 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции. Привиты однократно 38 тыс. 555 человек, двукратно — 16 тыс. 44. К прививочной кампании привлечены все взрослые поликлиники области. Развернуто 29 пунктов вакцинации, создано 26 мобильных бригад. Для формирования списков липчан, подлежащих вакцинации, обеспечена запись с использованием региональной Единой диспетчерской службы, портала госуслуг и в поликлиниках по месту жительства.