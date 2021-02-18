Тамбов, , 17:55 — REGNUM В Тамбовской области будут организованы пять муниципальных центров по поддержке и развитию добровольчества, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает, что волонтерскому движению, которое в период пандемии вышло на первый план по значимости, необходимы поддержка и помощь в развитии.

«Без добровольцев, готовых проявить свои лучшие качества в благотворительности и помощи совершенно незнакомым людям, было бы невозможно выстоять тем, кто находится на самоизоляции или карантине по болезни. Волонтерская деятельность достойна и всемерного уважения, и наград, и помощи», — утверждает Александр Никитин.

Благодаря региональному проекту «Социальная активность» (национальный проект «Образование») муниципальные ресурсные центры по поддержке и развитию добровольчества будут созданы на территории Тамбова, Мичуринска, Мичуринского, Первомайского и Тамбовского районов. Соответствующие соглашения подписали представители этих муниципалитетов с ресурсным центром по развитию добровольчества Тамбовской области, который и поделится с ними своим опытом, умениями и навыками.

Ресурсные центры объединят всех волонтеров района или города на одной площадке и скоординируют их деятельность. Также такие центры помогут волонтерам получить подробную информацию о региональных и федеральных проектах, грантовых конкурсах для добровольцев, окажут поддержку в реализации добровольческих гражданских инициатив, помогут в продвижении проектов.