Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга установила личности семи задержанных, обвиняемых в незаконном обналичивании материнского капитала. Предполагаемым главарем преступной группы оказался ранее судимый житель Волгоградской области. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Петербурге были задержаны участники преступной группы, которые за 40% помогали гражданам со всей страны обналичивать сертификаты материнского капитала. Как выяснилось, злоумышленниками были пять жителей Волгоградской области и двое жителей Санкт-Петербурга.

Во время обысков у них изъяты три автомобиля премиум-класса, более 1,3 млн рублей, а также электронные носители информации, документы, печати и иные предметы, которые имеют доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Личность предполагаемого главаря банды установлена, им оказался ранее судимый за мошенничество житель Волгоградской области.

«Полицейские обнаружили у него частный самолет. Решается вопрос о его изъятии», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ. Куйбышевским районным судом города Санкт-Петербурга в отношении подозреваемых избраны меры пресечения. Пятеро из них, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу, один направлен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, согласно Уголовному кодексу РФ, в случае, если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

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