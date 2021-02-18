Красногорск, , 17:35 — REGNUM По итогам января 2021 года объем производства птицы в живом весе на убой в Подмосковье превысил 21 тыс. тонн. Такие цифры 18 февраля опубликованы на сайте правительства Московской области.

Индюшка Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество произведенного мяса птицы увеличилось на 480 тонн или на 2,3%, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, всего в Подмосковье действует пять крупных предприятий, специализирующихся на производстве и переработке мяса птицы.

Также в сообщении указано, что по итогам 2020 года объем производства птицы в живом весе на убой увеличился 1,5% по сравнению с 2019 годов и составил 219,9 тыс. тонн.

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