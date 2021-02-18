Минск, , 17:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование по случаю смерти Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба главы республики.

«Ушёл из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве, настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны», — говорится в соболезновании.

Лукашенко также отметил, что многочисленные образы, созданные Мягковым на сцене и в кино, «снискали всенародную любовь зрителей от Бреста до Владивостока».

Как передавало ИА REGNUM, актёр театра и кино, Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни.

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