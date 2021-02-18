Стокгольм, , 18:51 — REGNUM В Швеции за сутки число скончавшихся от COVID-19 увеличилось на 29 человек. Данная информация была опубликована 18 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 598 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 627 922 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4920 новых инфицированных.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 384 401 человек, вторую — 168 842 человека.

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