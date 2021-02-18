Брянск, , 17:25 — REGNUM Работу по формированию участков для многодетных семей на улице Антоновка в Бежицком районе Брянска обсудили 18 февраля в городской администрации. Здесь почти 500 многодетных семей получат земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая площадь рассматриваемого участка около 1,4 млн квадратных метров. Власти завершают разработку проекта планировки, содержащего проект межевания территории, а затем сформируют 497 участков под индивидуальное жилищное строительство.

«Не дожидайтесь предельных сроков, максимально ускорьте все рабочие процессы, чтобы семьи, как можно быстрее получили положенные участки», — отметил первый заместитель главы горадминистрации Виктор Предёха.

После утверждения проекта планировки, участки в течение пяти месяцев поставят на кадастровый учёт и бесплатно передадут многодетным семьям.