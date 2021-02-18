Варшава, , 17:16 — REGNUM Варшавское управление полиции 18 февраля опубликовало фотографии людей, которые могут иметь отношение к применению насилия в отношении журналистов, которое произошло 27 января во время одного из митингов. Об этом передает Polskie Radio 24.

27 января в Варшаве состоялись протестные акции, которые организовала «Национальная женская забастовка», в знак протеста против ужесточения запрета на проведение абортов в Польше. Акция была ответом на публикацию обоснования решения Конституционного суда, который принял решение ужесточить запрет.

Во время акции представители ряда государственных интернет-СМИ и телеканалов сообщили, что журналисты и операторы подверглись нападению со стороны участников демонстрации. Нападавшие также разбили им оборудование стоимостью несколько тысяч злотых. Они обратились в полицию, однако нападавшие быстро скрылись и до сих пор не были найдены. Лишь уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали изображения подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.